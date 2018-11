🔥 Bon plan : CyberGhost à 2,5 euros par mois pendant 3 ans, soit 81% d'économie

81% d'économie sur l'abonnement

Pourquoi s'abonner à un VPN ?

Le coup d'envoi du Black Friday est officiellement lancé, les promotions vont s'enchainer durant ces 3 prochains jours jusqu'au CyberMonday. L'équipe Clubic Bons Plans, toujours à l'affût des meilleurs bons plans sur la toile, a dégoté pour vous cette promotion au top : l'abonnement deau lieu de 12.99€/mois sans engagement de durée. Nous rappelons à nos lecteurs que ce VPN a été récompensé N°1 par notre comparatif des meilleurs VPN de 2018.A noter que les trois années sont payables en une seule fois, soit 89.90€. Une somme dérisoire pour surfer totalement protégé sur le Net avec un des meilleurs services du marché !On l'a dit à plusieurs reprises dans les colonnes de Clubic mais avez déjà probablement entendu parler des VPN. Ces services en ligne fort pratiques apportent plusieurs avantages lors de la navigation Web. Une fois activé, votre VPN - pour- ira encapsuler vos données au sein d'un tunnel chiffré, empêchant les pirates de dérober de précieuses informations comme vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires lors d'un achat en ligne. Dans le cas de CyberGhost, c'est la technologie de Cryptage 256-bit AES couplée aux protocoles OpenVPN, L2TP IPsec et PPTP qui vous permettra de naviguer de façon très sécurisée.Autre atout d'un VPN : masquer votre adresse IP réelle. Selon l'emplacement du serveur choisi, vous pourrez accéder à des sites réservées aux IP non françaises. A vous les joies du streaming sur des services normalement bloqués dans notre pays !apporte tous ces avantages, avec un prix défiant toute concurrence. Profitez-en vite avant que l'offre n'expire !