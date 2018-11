SSD Samsung 860 EVO 1To à 145€ au lieu de 175€ pour le Black Friday

Envie de booster les performances de votre bécane avec un bon petit SSD ? Ceest un sérieux candidat. Avec une capacité de stockage s'élevant à 1 To, il vous permettra non seulement d'installer votre système en toute quiétude, mais vous permettra aussi d'installer vos jeux du moment afin d'y accéder encore plus rapidement. Bâti autour de V-NAND 3bit MLC et disposant d'un Go de mémoire cache en LPDDR4, ce SSD propose jusqu'à 550 Mo/s en lecture séquentielle, et 520 Mo/s en écriture séquentielle. En prime, Samsung garantit son produit 5 ans.