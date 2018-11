Casque micro HyperX Cloud Alpha Pro Gaming à 79€ au lieu de 99€ pour le Black Friday

Conçu pour les gamer par les ingénieurs d'HypeX, leest un casque qui allie efficacité et confort. Léger, avec son design circum aural fermé et ses coussins à mémoire de forme matelassés de cuir, il pourra être porté sans gêne pendant de longues sessions de jeu. Afin de vous procurer un rendu de son optimal, il intègre deux transducteurs de 50 mm à l'impédance de 65 ohms, tandis que son micro unidirectionnel à suppression de bruit vous permettra de vous faire entendre clairement par vos coéquipiers. Compatible avec les PC, Xbox One, PS4, Wii U, Mac et même mobiles, il est aussi extrêmement pratique à transporter grâce à son câble et son micro amovible.