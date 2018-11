Casque Gaming Corsair VOID Pro Surround à 59€ au lieu de 89€ pour le Black Friday

Le Corsair Void Pro Surround est un casque circumaural (comprenez par là qu'il englobe entièrement l'oreille) pensé expressément pour les longues sessions de jeu. Ses coussins équipés d'une mousse à mémoire de forme et d'une fibre respirante réduisent au maximum les nuisances en cas d'utilisation prolongée. Côté son (c'est important), ce casque est équipé de deux haut-parleurs au néodyme de 50mm capables de retranscrire un son surround 7.1. Le micro pour sa part, est unidirectionnel et utilise une technologie de réduction du bruit ambiant pour des communications claires et précises en jeu. Le Corsair Void Pro Surround est compatible avec les PC, PS4 et Xbox One.