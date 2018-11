PC portable Microsoft Surface Laptop 13,5" à 599€ au lieu de 850€ pour le Black Friday

La Surface de chez Microsoft est un PC ultraportable de 13,5 pouces qui s'articule autour d'un processeur Intel Core m3, de 4 Go de RAM en DDR3 et qui dispose d'un processeur graphique Intel HD Graphics 615. Côté stockage, il sera possible de découvrir un SSD de 128 Go, tandis que l'écran, tactile, offre une définition de 11256 par 1504 pixels. Pour ne rien gâcher, cet ordinateur est livré avec une version de Windows 10 S Pro 64 bits déjà installée. Comme la FNAC est sympa, elle vous offrira trois mois d'abonnement à Deezer, ainsi que 20 euros d'économie si vous prenez un pack Microsoft Office en même temps que votre Surface.