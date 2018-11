Le disque dur externe 8To WD My Book à 164,90€ pour le Black Friday

Le WD My Book est un disque dur de bureau très compact de moins de 1 kg, qui se branche en USB 3.0 sur votre ordinateur. Il bénéficie d'une énorme capacité de 8 To, vous permettant de déposer à peu près tous les types de fichiers, même les plus lourds. Ce disque sera l'accessoire parfait pour les professionnels travaillant avec des fichiers très volumineux comme dans le cas de la retouche photo ou du montage vidéo. Il sera très utile également pour stocker une grande photothèque et une collection de films. Son taux de transfert est de 480 Mb / seconde et permet de déplacer très rapidement ses fichiers. Amazon propose pour le Black Friday une réduction sur le disque dur Western Digital avec un tarif de seulement 164,90€ durant le Black Friday.