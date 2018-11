The Last Guardian sur PS4 à 19,99€ pour le Black Friday

Exclusivité PS4,est un titre qui a été attendu durant des années par les joueurs PlayStation 4. Mais la patience a été largement récompensée. Le jeu raconte l'histoire d'un jeune garçon faisant la rencontre de Trico, une créature mystérieuse avec qui il liera des liens forts tout au long de son parcours. L'univers onirique est très travaillé, envoûtant, et la relation avec la créature est au coeur du gameplay. Sensible, touchant, The Last Guardian est une aventure inoubliable pour des millions de joueurs. Il est temps pour vous également de la vivre en profitant d'une réduction de 50% grâce à la Fnac pour un tarif de seulement 19,99€.