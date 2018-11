Black Friday : le forfait B&YOU 30 Go à 9,99 euros / mois jusqu’au 27 Novembre

Queen B&YOU

Un forfait qui va droit au but

Marque entièrement dématérialisée de Bouygues Telecom, B&YOU nous propose le temps du Black Friday de retrouver l'un de ses best seller en matière de promotion. Il s'agit bien évidemment de son forfait B&YOU 30 Go qui retourner à 9,99 euros par mois et ce, même après la première année. Pour faire bonne mesure, sachez aussi qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, et que vous pourrez très facilement opter pour un autre forfait de la gamme B&YOU ou Sensation si vous le souhaitez.Comme nous l'avons déjà précisé un peu plus haut, cette offre n'est valable que jusqu'au 27 novembre prochain jusqu'à 23h59. Il existe toutefois deux choses supplémentaires à savoir sur ce forfait. Pour commencer, vous ne pourrez bénéficier de cette offre que si vous êtes un nouveau client. Ensuite, sachez que vous devrez débourser 10 euros supplémentaires à l'inscription pour obtenir votre carte SIM.En optant pour ce forfait B&YOU 30 Go à 9,99 euros, vous obtiendrez des prestations similaires à la plupart des forfaits téléphoniques actuels. Pour commencer, vous pourrez compter sur des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine vers les mobiles et les fixes, et à destination de l'Union Européenne et dans les DOM. Vous disposerez aussi d'appels et de SMS illimités vers la France depuis les DOM et l'Europe.Vous aurez aussi à votre disposition une enveloppe internet de 30 Go avec le réseau 4G et 4G+ de Bouygues que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. Sur ces 30 Go, 3 seront utilisables en Europe et dans les DOM. Tout dépassement sera bien évidemment facturé en supplément, donc surveillez attentivement votre consommation pour éviter les mauvaises surprises.