🔥 Black Friday : les dernières offres chez Amazon, Fnac, Canon et Microsoft

À quoi faut-il s'attendre pour cette édition du Black Friday ?

Pour vous aider à vous y retrouver dans cette myriade de bons plans, Clubic a regroupé cette année les bons plans dans différentes sections du site, afin de vous faciliter la vie et de vous aider à dénicher les meilleurs bons plans High-Tech mais pas que.Comme chaque année, Clubic se met en mode, et vous proposera tous les jours les meilleurs bons plans du Black Friday , ce sont nos nouvelles pages d'offres dédiées à certains commerçants et constructeurs partenaires.Vous trouverez tout d'abord une sélection de bons plans issus dupour s'équiper en consoles Xbox, tablettes Surface ou encore en accessoires pour votre PC. Le sitesera également de la partie en vous proposant une sélection d'appareils photos reflex et hybrides ainsi que des objectifs à des prix très intéressants. Enfinne manquera pas ce rendez vous en vous proposant également de nombreux produits disponibles sur son site en ligne : smartphone, objets connectés, TV/audio et bien sur des consoles. D'autres pages dédiées viendront progressivement agrémenter le dispositif durant toute cette semaine de Black Friday !Toute l'équipesera mobilisée pour trier et répertorier les meilleures affaires du jour. Alors ne manquez pas de laisser un onglet ouvert pour être parmi les premiers sur le coup !Chaque année, le Black Friday est le moment idéal pour acheter ses cadeaux de Noël ou renouveler ses appareils électroniques vieillissants. C'est également l'occasion parfaite pour se procurer les dernières saisons de vos séries favorites en DVD ou en Blu-Ray !Cette année, on attend particulièrement des promotions sur les trottinettes électriques, marché qui a littéralement explosé en 2018.Les amateurs de jeux vidéo ne seront pas déçus non plus, car Microsoft et Sony devraient proposer de nombreux packs incluant leur console respective - la Xbox One et la PS4 - à des tarifs très attractifs.