🔥 Black Friday : forfait Sosh illimité 50Go à 9,99€ / mois pendant 1 an

Comme la plupart des opérateurs actuels, Orange à lui aussi développé sa marque entièrement en ligne, Sosh, qui propose régulièrement des offres qui en mettent plein la vue, tout en permettant d'épargner le porte-monnaie. La plus célèbre reste sans conteste cette offre à 9,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros habituellement. Une offre particulièrement intéressante pour les gros consommateurs de data, puisqu'elle débarque avec pas moins de 50 Gigas d'internet mobile inclus.Offre mobile sans engagement, son tarif n'est toutefois pas garanti à vie, mais seulement pour un an. Au-delà de ce délais, elle reprendra son tarif initial nettement moins interessant de 24,99 euros par mois. Pensez donc à surveiller votre date d'engagement pour éviter les mauvaises surprises. La carte SIM universelle, compatible avec tous les téléphones, est facturée seulement 5 €, Sosh peut également s'occuper de la portabilité de votre ligne, vous pourrez ainsi garder votre numéro actuel.Pour vos 9,99 euros par mois, vous pourrez bénéficier avec ce forfaits d'appels illimités vers les fixes dans les DOM, l'Union Européenne et la Suisse, et d'appels illimités vers les fixes et mobiles vers les Etats-Unis et le Canada. Les SMS pour leur part, sont illimités depuis la France vers les DOM, la Suisse et l'UE. Appels, SMS et MMS sont eux aussi illimités vers la France depuis ces destinations.Vous disposerez aussi de 50 Go d'internet mobile sur le réseau 4G d'Orange ( le meilleur selon l'ARCEP ), que vous pourrez utiliser aussi bien en France qu'en itinérance en Europe, dans les DOM ou en Suisse. Cette offre promotionnelle prendra fin le 26 novembre à 9h. Par ailleurs, il faut noter qu'elle n'est pas valable pour les clients en migration depuis une offre Orange.