🔴 Red by SFR : forfaits mobiles illimités à prix cassés jusqu'au 3 décembre

La promo immortelle

Va y avoir du sport

Des hauts et débits

On la croyait belle et bien terminée après ce weekend, mais non, la promotion portant sur les forfaits à 10 et 15 euros avec le bonus internet est encore vivante, et bien vivante. Cette offre riche en giga est en effet prolongée jusqu'au 3 décembre prochain. Pour rappel, cette offre est sans engagement, son tarif valable à vie, et vous permet d'obtenir une enveloppe de data beaucoup plus élevée qu'à l'habitude. N'oubliez pas toutefois que vous devrez débourser 10 euros à la souscription pour recevoir votre carte SIM.Pour le reste, ces deux forfaits proposent bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers l'Union Européenne DOM, ainsi que depuis ses destinations vers la France. Côté internet, comptez sur une enveloppe de 40 Go plus 3 Go depuis l'UE et les DOM pour le forfait à 10 euros, et 60 Go plus 15 Go pour l'itinérance pour le forfait à 15 euros. Sachez que cette dernière offre permet aussi d'utiliser vos données en itinérance depuis les USA et le Canada, en faisant un forfait idéal pour les globe-trotters.Au programme de ces offres du Black Friday de RED by SFR, vous pourrez aussi découvrir un autre forfait qui devrait plaire aux amateurs de sport, et en particulier aux fans de football. L'opérateur propose en effet une offre combinant un forfait téléphonique bien garni, avec un abonnement à la chaîne RMC Sport. Pour 25 euros par mois, vous pourrez donc regarder les matchs de la Champion's League, et obtenir toutes les fonctionnalités d'un forfait classique.Comprenez par là que vous pourrez bien évidemment bénéficier d'appels, SMS et MMS illimités vers la France, les DOM et l'Union Européenne, ainsi que depuis les DOM et l'UE. Côté internet, comptez sur 50 Go de data, ainsi que sur une enveloppe de 6 Go supplémentaires pour vos usages en Europe et dans les DOM. Il s'agit bien évidemment d'un forfait sans engagement, bien que réservé aux nouveaux abonnés SFR.La dernière offre à souligner pour ses promotions du Back Friday made in RED by SFR repose sur l'abonnement fibre avec la RED Box. Nous en avons déjà parlé par le passé, il s'agit de l'offre à 20 euros par mois offrant l'option débit plus gratuitement. De quoi obtenir un débit descendant allant jusqu'à 1 Gb/s, et un débit montant pouvant s'élever à 200 Mb/s.Pour le reste, ce forfait propose bien évidemment des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations à travers le monde, ainsi que de nombreuses options si jamais vous souhaitez étendre votre offre. Cerise sur le gâteau, cette promotions inclus aussi gratuitement les appels illimités vers les mobiles en France et les DOM (hors Mayotte). N'hésitez donc pas trop longtemps, car cette offre n'est valable que jusqu'au 26 novembre prochain.