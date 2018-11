⚡ Bon plan : l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 à 29,99 euros

L'Amazon Echo Dot de troisième génération est la plus petite enceint de la famille Echo, ce qui ne la rend pas moins efficace que ses grandes sœurs. Avec son design sobre et élégant habillé de tissu anthracite, cette enceinte connectée vous permettra non seulement de diffuser votre musique chez vous avec une qualité de son très honnête, mais vous donnera aussi l'occasion d'utiliser les services de l'assistant personnel d'Amazon : Alexa. Très simple à utiliser grâce à son activation vocale, cette enceinte se connecte très simplement, que ce soit en Bluetooth ou en filaire. Pour ne rien gâcher, elle s'avère compatible avec la plupart des appareils connectés disponibles à l'heure actuelle, pour une maison toujours plus connectée.