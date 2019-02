⚡ Canon EOS 6D à 999 euros au lieu de 1199 pour le Black Friday

Une offre Canon

C'est dans la boîte

En ce moment, Canon propose sur sa boutique en ligne de nombreuses offres sur une sélection de ses produits. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir le Canon EOS 6D qui voit son prix passer de 1199 à 999 euros. Une jolie ristourne pour ce boitier assez difficile à trouver actuellement sur le marché.Vendu seul, comprenez par là que vous devrez acquérir un objectif sous peine de ne pouvoir vous en servir, cet appareil est bien évidemment neuf. Si vous décidez d'acheter l'objectif 70-200 mm f/4L IS USM dans le même temps, vous bénéficierez d'une ristourne supplémentaire de 80 euros. Sachez enfin que vous bénéficierez de frais de port offerts, et que pourrez retourner le produit dans les 30 jours si jamais il ne vous convenait pas.Le Canon Eos 6D est un boîtier plein format doté d'un capteur CMOS 20,2 millions de pixels et d'un autofocus à 11 collimateurs de sensibilité. Il dispose en outre d'un ISO max à 25600, extensible jusqu'à 102400 si le besoin s'en fait sentir. Côté fonctionnalité, vous pourrez profiter d'une localisation GPS afin de géolocaliser vos clichés, ou d'une connexion Wi-Fi pour les transférer ou les partager en un tournemain.Livré sans objectif, ce boîtier est compatible avec l'intégralité de la gamme d'optiques Canon EF ce qui lui assure une très grande versatilité. Vous pourrez aussi utiliser l'application Camera Connect pour relier votre appareil à votre téléphone afin de faire de la prise de vue déportée, que ce soit en photo ou en vidéo.Et aussi :