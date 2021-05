Days Gone : le portage PC, prévu le 18 mai, ne supportera pas le DLSS et le ray tracing

Malheureusement, si vous comptiez profiter de sublimes jeux de lumière et d’une qualité visuelle incomparable en vous lançant dans l’aventure Days Gone sur PC, l’annonce risque de vous faire grincer des dents. Car, tout comme son homologue Horizon Zero Dawn lors de sa sortie PC, Days Gone ne supportera ni le DLSS de NVIDIA, ni le ray tracing . Des fonctionnalités qui apparaîtront peut-être par la suite.



Pour rappel, le DLSS, ou Deep Learning Super Sampling pour ceux qui se demandent ce que cache cet acronyme, s’appuie sur une intelligence artificielle pour améliorer le rendu graphique du jeu. Une sorte d’upscalling intelligent qui permet, par exemple, d’afficher du contenu 4K à partir d’une résolution moindre et d'ainsi faire des économies de performances. Le ray tracing, quant à lui, se charge de simuler physiquement des rayons de lumière, et non plus de les apposer sur les différentes scènes, afin d’illuminer les pixels et de retranscrire fidèlement les effets de lumière.