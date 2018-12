Comparatif : quelle est la meilleure banque en ligne en 2018 ?

Avis Hello Bank

80€ offerts pour toute 1ère ouverture de compte assorti d'une/de carte(s) bancaire(s) Visa Classic ou Premier et sous conditions de revenus mensuels de 1 000 € (compte individuel) ou de 2 000 € (compte joint). voir les conditions de l'offre Hello Bank!

Le compte courant Hello Bank

Visa Electron : Gratuite. Accessible si revenus inférieurs à 1000€ mensuels. Plafonds : retraits 200€ / 7j ; paiements : 500€ / 30j. Découvert mensuel autorisé de 250€. Carte à autorisation systématique.

Visa Classic : Gratuite. Accessible à partir de 1000€ de revenus mensuels. Plafonds : retraits 500€ / 7j ; paiements : 1200€ / 30j. Découvert mensuel autorisé de 250€. Carte à débit immédiat ou différé.

Visa Premier : Gratuite. Accessible à partir de 1800€ de revenus mensuels. Plafonds : retraits 1000€ / 7j ; paiements 3000€ / 30j. Découvert mensuel autorisé de 250€. Carte à débit immédiat ou différé.

Visa Infinite : 20€ / mois. Accessible sans conditions de revenus particulière. Plafonds et découvert personnalisables. Carte à débit différé.

Un service client à mi-chemin avec une banque traditionnelle

Moyens de contact : Agence BNP, téléphone, email, tchat, réseaux sociaux

Disponibilités : Du lundi au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 18h

Localisation : inconnue

Les produits d'épargne Hello Bank

Livret Hello!

- Taux d'intérêt de 0,40% brut

- Pas de plafond

- Epargne disponible

Livret Hello+

- Taux d'intérêt de 0,4% et 1% brut selon le montant placé

- Pas de plafond

- Epargne disponible

Livret A

- Taux d'intérêt de 0,75% brut

- Plafond à 22950€

- Epargne disponible

Livret de Développement Durable

- Taux d'intérêt de 0,75% brut

- Plafond à 12000€

- Epargne disponible

Plan d'Épargne Logement

- Taux d'intérêt de 1% brut

- Plafond à 61200€

- Epargne non disponible

Compte Épargne Logement

- Taux d'intérêt de 0,5% brut

- Plafond à 15300€

- Epargne disponible

Livret Jeune

- Taux d'intérêt de 2% brut

- Plafond à 1600€

- Epargne disponible

L'assurance-vie Hello Bank

Les crédits Hello Bank

Crédit immobilier : emprunt minimum de 3000€ et jusqu'à un montant maximum indéfini sur une durée comprise entre 2 et 30 ans. TAEG de 2,47% pour un emprunt de 75000€ sur une durée de 10 ans.

Crédit à la consommation : emprunt minimum de 5000€ et jusqu'à 75000€ sur une durée comprise entre 13 et 48 mois. TAEG fixe de 1,99% pour un emprunt de 10000€ sur une durée de 48 mois.

Crédit automobile : emprunt minimum de 1000€ et jusqu'à 75000€ sur une durée comprise entre 4 à 72 mois. TAEG fixe de 2,9% pour un emprunt de 15000€ sur une durée de 60 mois.

Hello Bank : l'avis de Clubic

Lancée en 2013 et disponible dans 5 pays européens (France, Italie, Allemagne, Autriche et Belgique), la banque «» de la BNP Paribas revendiquait fin décembre 2017 plus de 350 000 clients en France, et 2,9 millions au total au niveau européen. Un succès qu'elle doit en partie à une communication savamment orientée pour séduire les 18-35 ans avec des couleurs pop et une offre simple.Chapeautée par la BNP,propose à ses clients une grande variété de produits bancaires : compte courant (individuel et joint), livrets d'épargne, assurance-vie, assurance, prévoyance et crédits.L'offre de compte courantest simple, pour ne pas dire classique. À l'instar de Boursorama, et à l'inverse de Monabanq donc, le compte courant proposé par la banque en ligne de la BNP Paribas est gratuit, et l'obtention d'une carte bancaire gratuite est soumise à des conditions de revenus.Comme la plupart de ses concurrents, Hello Bank ne facture aucune commission d'intervention en cas d'incident de paiement. On regrette cependant que la banque en ligne ne pratique pas de découvert autorisé évolutif selon le type de carte possédée par ses clients. En effet, que vous déteniez une Visa Electron ou une Visa Premier, le découvert autorisé est plafonné à 250€, ce qui peut être décourageant pour les personnes qui ont tendance à souvent terminer le mois dans le rouge. Il reste néanmoins possible de demander des autorisations de découvert exceptionnelles en se rapprochant du service client.Toutes les cartes Hello Bank (à l'exception de la Visa Electron) sont disponibles en débit immédiat ou différé sans surcoût. Mais le vrai point fort d'Hello Bank face à ses concurrents est de. Ainsi, il est tout à fait possible d'aller déposer chèques et espèces directement en agence. Chose qui se fait habituellement - lorsque c'est possible - par un envoi postal. Un vrai avantage pour les clients soucieux de la disponibilité de leur argent.Comme pour BNP Paribas, Apple Pay ni aucun autre moyen de paiement mobile n'est pris en charge par Hello Bank pour le moment. Des négociations seraient en cours, mais impossible de dater précisément l'arrivée du service.En ce moment, Hello Bank offre 80€ en guise de bienvenue à ses nouveaux clients. Un programme de parrainage est disponible, et vous fait bénéficier de 100€ de bonus par filleul ouvrant un compte, lequel obtient 80€.Si à l'inverse de Monabanq, Hello Bank n'attribue pas à ses clients un conseiller bancaire personnel, les souscripteurs d'un compte dans la banque en ligne sont accueillis à bras ouverts en agence BNP Paribas - on en dénombre 1964 en France. Une relation privilégiée qui permet non seulement d'y déposer ses chèques et espèces, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement de la part des conseillers et commerciaux présents sur place.En outre, le service clientest joignable par téléphone, tchat en ligne et sur les réseaux sociaux. Les horaires pratiqués par les conseillers de la banque en ligne de la BNP sont nettement parmi les plus larges constatés dans ce comparatif : du lundi au vendredi entre 8h et 22h, et le samedi de 8h à 18h. La rubrique Contact du site Internet de Hello Bank donne enfin un aperçu des plages horaires pendant lesquelles il est préférable de passer son appel. Pratique.Le site Web d'Hello Bank dispose également d'une Foire aux Questions très bien remplie, ainsi que d'un forum où clients et modérateurs s'entraident pour trouver la réponse à vos questions. Impossible de ne pas trouver réponse à ses questions, en somme.Hello Bank est la banque en ligne disposant du plus large choix de produits d'épargne en France. Un catalogue fourni rendu possible notamment par la grande proximité de la banque en ligne avec BNP Paribas.L'épargne, c'est : le livret Hello!, le livret Hello+, le livret A, le livret de Développement Durable, le plan d'Épargne Logement, le compte épargne Logement et le livret Jeune.L'offre la plus exhaustive du marché, qui plus est propose quelques originalités, notamment pour le Livret Hello+. À l'instar du Livret Croissance de Monabanq qui voit son taux progresser jusqu'à 0,60% brut, Hello+ adapte son taux à l'épaisseur du livret jusqu'au plafond de 1% brut annuel. Cette épargne par tranche est un produit séduisant au sens où elle est exonérée de frais, et ne dispose pas de plafond de dépôt. Les intérêts perçus sont néanmoins imposables.On trouve également dans l'offre Hello Bank un Livret Jeune, que seule Monabanq propose également, et qui, malgré son plafond extrêmement réduit de 1600€, permet de profiter d'un taux à 2% nets entre 12 et 25 ans.On s'étonne en revanche de la non-exhaustivité du site Internet en matière de plans d'épargne. En effet, sur son site, Hello Bank ne fait figurer clairement que ses livrets Hello et Hello+. Pour accéder aux pages dédiées au PEL, CEL et Livret Jeune, il faut se fendre d'une ... requête sur un moteur de recherche. Étrange.L'assurance-vie est le produit le plus récent lancé par. Ce placement était auparavant assuré par la tutelle de BNP Paribas qui, logique, proposait des frais et des taux semblables à son offre traditionnelle.Proposé depuis la fin août 2018, il est encore un peu tôt pour juger de la qualité objective de l'assurance-vie Hello Bank. On peut néanmoins passer en revue l'offre de la banque en ligne. On sent par ailleurs que la filiale de la BNP marche sur des oeufs en ce qui concerne son assurance-vie. La page de son site y étant dédiée est très chiche en détails.Impossible, par exemple, de trouver la moindre mention des fonds euros proposés par Hello Bank en la matière sans se fendre d'un appel au service client. On apprend dès lors qu'un fonds unique - baptisé Hello - est proposé. Les estimations de performance de ce fonds euro sont d'ailleurs calquées sur celles du BNP Paribas Multiplacement 2, c'est-à-direnet sur 2016 et 2017.. Chez la concurrence, le plafond dépasse le plus souvent le million d'euros, quand il y a un plafond !Outre son fonds euro, Hello Bank propose également une 40aine de supports en unités de compte très largement proposés par BNP Paribas, et couvrant presque tous les secteurs d'activité.Au niveau des frais annuels : les versements et arbitrages en sont exonérés, mais la gestion s'élève à 0,60% sur le fonds euro, et 0,75% pour les unités de compte. Du classique.Enfin pour enfoncer le clou, on signale quepour son assurance-vie. Impossible de voir son épargne pilotée par des professionnels et donc espérer obtenir un meilleur rendement à moins d'avoir les connaissances (et le temps) de s'en occuper soi-même. Dommage.Très complète, l'offre de crédits Hello Bank permet à ses clients d'emprunter entre 3 000€ et 75 000€ pour vos différents projets, qu'ils soient immobiliers ou non.On peste un petit peu sur la quantité de données demandées par l'outil calculette du prêt immobilier - pratiquement aussi conséquente qu'une ouverture de compte. On peut néanmoins espérer une réponse ultra rapide de la part des conseillers une fois le dossier déposé. Cela prend en moyenne 11 jours dans le cas d'un crédit immobilier, et un à deux jours ouvrés dans le cas d'un crédit à la consommation ou automobile.Les taux ne sont pas nécessairement les plus intéressants de ce comparatif, mais figurent à coup sûr dans la tranche basse de ce qui est pratiqué habituellement par les banques en ligne. De plus, il faut signaler que le crédit immobilier Hello Bank est le seul de ce comparatif à pouvoir s'étaler sur 30 ans, là où la concurrence s'arrête le plus souvent à 25 ans.Si elle ne dispose pas du macaron la nommant banque la moins chère, Hello Bank n'a absolument pas à rougir face à la concurrence. Mieux : elle leur tient farouchement tête en proposant une offre d'une très grande qualité, et surtout très variée.On apprécie particulièrement la possibilité de se reposer sur l'énorme réseau d'agences BNP Paribas pour bénéficier de conseils et réaliser des dépôts d'espèces et de chèques. Les produits d'épargne proposés par Hello Bank sont eux aussi extrêmement compétitifs, avec notamment la présence d'un Livret Hello+ à taux progressif (jusqu'à 1% brut) sans plafond. Inédit, et très performant.Enfin les crédits proposés par la banque en ligne sont parmi les moins contraignants et bénéficient de taux plus attractifs que les banques traditionnelles - sans pour autant être les moins chers. Le crédit immobilier offre cependant le luxe de pouvoir s'étaler sur 30 années, contre 25 chez la plupart des autres banques en ligne. Autant d'arguments à destination de la cible principale de Hello Bank : les jeunes actifs.Au vu de ces éléments, il paraît incontestable que Hello Bank propose actuellement l'offre de banque en ligne la plus adaptée à une personne quittant une banque traditionnelle : elle fait bénéficier ses clients d'absolument tous les produits bancaires desquels ils pourraient avoir besoin, sans en pratiquer les frais usuels. La banque en ligne de la BNP Paribas s'impose donc comme la banque la plus propice à une « transition douce » de la banque traditionnelle vers une formule dématérialisée.Au rang des déceptions on pointera néanmoins le manque de compétitivité de l'offre d'assurance-vie de Hello Bank, tout simplement pas au niveau de ses concurrents directs que sont Fortuneo et Boursorama sur ce créneau.