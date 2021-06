George R.R. Martin évoque sa contribution à Elden Ring

Hélas, cette interview ne renferme aucune information concrète sur Elden Ring, mais elle permet au moins d'éclaircir le rôle de George R.R. Martin durant la phase de production. Car le titre est avant tout créé par FromSoftware et semble s'apparenter à un Souls un peu plus accessible que ses prédécesseurs. Rendez-vous l'année prochain sur Xbox One, Xbox Series X |S, PS4, PS5 et PC pour découvrir tout cela.