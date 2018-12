Un week-end avec la WK 7, l'enceinte connectée de LG

Cet article vous est offert par Fnac.

Pour autant, comme expliqué dans notre nos tests qui, tout comme nos conclusions, ont été réalisés en toute impartialité. Pour autant, comme expliqué dans notre charte , la marque nous a laissé toute latitude dans ARTICLE SPONSORISÉ

Une enceinte connectée à l'esthétique classique

Une installation en 10 minutes

Un apprentissage vocal avec seulement quatre phrases

Une application Google Home pratique à utiliser

Des fonctionnalités intelligentes pour faciliter le quotidien

L'enceinte LG WK7 à l'écoute

Une enceinte connectée aux qualités HiFi

Une enceinte intelligente réussie

La LG WK7 Meridian a subi un test en bonne et due forme durant un week-end, sur tous ses aspects, pas seulement la qualité sonore. Nous nous sommes mis dans la peau d'un novice du sujet pour vous faire partager au plus près la découverte du produit. De la réception du colis jusqu'au pilotage de la lumière en passant par l'écoute de nos playlists favorites grâce à l'assistant Google intégré.La LG WK7 arbore undans son domaine. C'est un cylindre de couleur « noir titane » d'après LG. Il est cerclé d'une grille cachant leet le. Il mesurepour 13,5 cm de diamètre. C'est un peu plus haut que ses concurrents : un HomePod mesure 17 cm, une Sonos One mesure 16 cm. Mais tout aussi logeable. La LG WK7 doit être reliée en permanence au courant, ce n'est pas une enceinte portable.La connectique est ultra simple avec seulement la prise de courant accompagnée de son petit bloc d'alimentation au bout. Il n'y a aucune entrée auxiliaire ou optique pour des sources externes. En revanche, il y a le(A2DP).Cinq boutons prennent place sur le dessus de la WK7. C'est toujours bien pratique lorsque l'on est proche de l'enceinte, pour modifier le niveau de volume ou mettre en pause si quelqu'un sonne à la porte. Le bouton « F » en plein centre bascule l'enceinte en mode Bluetooth et devient alors cerclé de bleu. Il y a également le bouton « Google Assistant » permettant de parler volontairement à l'enceinte sans avoir besoin de lui dire « Ok Google ». A l'arrière, un tout petit bouton est destiné à couper le micro. Il est vraiment discret mais se trouve facilement sans avoir besoin de regarder car il dépasse un peu.Les petites LED typiques de toute enceinte Google Assistant sont placées derrière la grille, en haut de la façade. Elles s'allument dès qu'elles captent un OK Google de votre part. Elles indiquent également le niveau de volume lorsque l'on baisse ou augmente le son. Et elles deviennent orange quand les micros sont désactivés.Comme toute enceinte intégrant Google Assistant, l'installation passe par l'. Dès que l'on ouvre l'app, l'écran d'accueil indique avoir trouvé un nouvel appareil. Il suffit de se laisser guider par les différentes étapes.La première étape consiste à choisir. On ne sait jamais, vous pouvez posséder plusieurs habitations ! On sélectionne l'unique installation déjà existante judicieusement appelée « Maison ». A l'écran suivant, la LG WK7 est listée, c'est bien elle que l'on veut installer. L'application initie le lien avec l'enceinte et le confirme via un petit son joué par la WK7.Nous passons ensuite à l'étape suivante où nous devons indiquer. Nous choisissons le salon. L'application demande alors à quelnous souhaitons connecter la WK7. On sélectionne alors "mon réseau" et rentrons le code WiFi.L'enceinte est connectée, il faut maintenant lui apprendre à. Ce n'est pas obligatoire de le faire maintenant, mais pourquoi repousser cette étape ? C'est la fonction. L'application demande de valider l'accès au micro de mon iPhone puis elle nous fait répéter « Ok Google » et « Dis Google » deux fois. Cela suffit visiblement à enregistrer l'empreinte vocale.Google veut maintenant connaître un peu de: notamment l'adresse postale. On pourrait bien sûr refuser mais c'est plus pratique si nous voulons obtenir l'heure et la météo du lieu exact où nous nous situons.Pour la dernière étape, l'application propose les quatreavec lesquels elle est compatible : Google Play Music et YouTube Music bien sûr, mais aussi Spotify et Deezer. On doit choisir ici quel est notre service musical par défaut. Lorsque nous demanderons à la WK7 de lancer un morceau, c'est sur ce service favori que Google ira piocher.La phase d'installation est désormais terminée. Cela nous a pris environ 5 minutes, même si certaines informations étaient déjà pré-remplies. Comme souvent, on suppose que tout est prêt pour utiliser l'enceinte, mais il existe une mise en jour en ligne disponible. L'application ne nous demande pas notre avis et elle l'effectue, ce qui va prendre 5 minutes (réelles) à nouveau. Puis,Nous découvrons alors les différents aspects de l'application Google Home. Un premier écranaffiche tous les appareils Google Assistant, les appareils Chromecast, les groupes d'enceintes et les appareils domotique comme des lampes Philips Hue. Tout est classé par pièce, d'où l'importance de bien la renseigner au moment de l'installation. Il est toujours possible de déplacer des équipements d'une pièce à une autre à tout moment.Le second écranliste des idées d'interactions avec Google Assistant et des services compatibles. Le troisième bouton est le micro Google Assistant de mon smartphone : nous lui posons des questions sans avoir besoin d'utiliser l'enceinte. Mais ce n'est pas l'objet de ce test. L'écran suivantdonne des exemples de contenus à lire et à écouter sur l'enceinte. Ils sont issus des applications compatibles Google Assistant installées sur smartphone, comme YouTube et Netflix.Enfin, le dernier écran permet de consulter toutes les informations de. On dénombre alors la liste d'équipements associés, on peut en ajouter, modifier son service musical favori, ses informations personnelles, etc.. Elle a été récemment mise à jour : elle affiche désormais plus d'équipements simultanément à l'écran pour une navigation plus rapide. En sélectionnant un appareil, on peut lire ses informations, modifier son nom, l'ajouter à un groupe, le supprimer, etc. Les possibilités différent d'un équipement à un autre, mais: aucune icône incompréhensible dans ces menus.La LG WK7 profite de toutes lesdéjà bien connues. Nous pouvons lui demander l'heure, la météo, le programme de la journée à venir, les dernières actus, etc. On peut s'en servir de moteur de recherche vocal, les réponses provenant du premier résultat affiché habituellement sur le web ou de Wikipedia. Les résultats sont souvent pertinents. Vous pouvez même lui demander de vous faire le bruit de la licorne, les enfants adorent.L'association avec desse passent sans souci afin de pouvoir les piloter avec la WK7. Une fois reconnues, l'enceinte permet de les allumer, de baisser la luminosité ou encore d'éteindre toutes les lumières de la maison. C'est très pratique mais il faut bien faire attention à prononcer le nom exact de la lampe. Pas d'approximation possible, sinon Google ne comprend pas. Grâce à la, nous avons pu lui demander d'allumer ou d'éteindre les lumières depuis n'importe où dans le salon ou la cuisine adjacente, sans jamais avoir besoin de bouger le petit doigt.Il est maintenant temps de passer à l'écoute de cette WK7. Nous choisissons d'utiliser notre playlist de test habituelle sur Deezer. A la voix nous demandons t à la WK7 : « OK Google, joue ma playlist test ». Et hop c'est parti, l'assistant confirme la lecture de notre playlist et la musique démarre.On peut mettre pause en lui disant « OK Google, met sur pause » ou passer au morceau suivant en disant simplement « OK Google, suivant ». Et également savoir ce que nous sommes en train d'écouter, on lui demande « Ok Google, quel est le morceau en cours de lecture ». Tout cela fonctionne à merveille.Même si le niveau sonore est élevé, même si nous ne sommes pas à côté de la WK7, le fait de dire « OK Google » coupe immédiatement le son. On a testé depuis la pièce d'à côté, et même depuis l'étage d'en dessous en étant au bas des escaliers : la WK7 a parfaitement capté tous nos « OK Google ».Nous écoutons ensuite nos morceaux favoris un à un et nous commençons à ressentir la signature sonore de cette enceinte LG.La scène sonore décolle bien de l'enceinte, avec une belle ambiance qui ne reste pas concentrée dans boite, même si la WK7 reste bien sûr une enceinte mono. On ne sait pas à quel point Meridian a influencé le rendu final de cette enceinte, mais le résultat est agréable.Les compétences de la WK7 sont très proches de celles d'une concurrente bien connue, la. C'est d'ailleurs probablement l'enceinte la plus proche musicalement. On voit bien où Meridian est allé chercher la référence à battre. La LG WK7 est globalement moins démonstrative que la Sonos One. La LG descend un petit peu moins dans l'infragrave, mais elle offre une meilleure présence dans le bas médium. Sur la basse électrique ou la contrebasse, la WK7 excelle. Les voix sont plus douces et plus soyeuses avec la LG. Elle est donc plus équilibrée, plus HiFi que la Sonos One.Deux réglages sonores pour la WK7 sont disponibles depuis l'application LG Wi-Fi Speaker à installer en plus de l'app Google Home. Les réglagesetsont assez parlants pour savoir ce que l'on fait. Les deux réglages activés simultanément semblent se compenser. Il vaut mieux activer soi l'un, soit l'autre.A titre personnel, nous avons préféré le Clear Vocal.Nous avons donc passé le week-end avec la LG WK7 à lui poser des questions, jouer avec les lumières à la voix et écouter de la musique., à enchaîner nos playlists favorites. La participation du spécialiste audio haut de gamme Meridian n'est pas anodine. Si vous recherchez une enceinte connectée, facile à configurer avec un rendu sonore proche de ce que peuvent proposer des "vraies" marques Hi-fi, avecalors la LG WK7 est la réponse. Seul bémol que l'on pourrait lui faire : l'absence d'une prise auxiliaire pour ceux qui souhaitent se connecter par l'intermédiaire d'une prise jack.En résumé : facile à utiliser, agréable à écouter,. Nous pensons même qu'elle surpasse aisément celles valant 50 ou 100 € de plus.