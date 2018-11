Focal 100 OD6 / OD8 : deux nouvelles enceintes outdoor pour la terrasse ou le jardin

Deux nouvelles enceintes outdoor 100 OD6 et 100 OD8 chez Focal

Prix et disponibilité

Source : Focal

Réputé pour ses enceintes d'intérieur mais aussi pour les systèmes embarqués dans de nombreuses autos (notamment chez Peugeot), Focal est également présent sur le segment outdoor, et complète en cette fin d'année sa gamme 100 Series avec deux nouveaux modèles. Dans les prochains jours, on pourra donc mettre la main sur les enceinteset, des modèles taillés pour l'extérieur, dotés d'un coffret amortissant haute densité en polypropylène et traité anti-UV, sans oublier la certification IP66 qui lui assure une résistance à la poussière et aux puissantes projections d'eau.Focal précise que ces nouvelles enceintes 100 OD6 et 100 OD8 sont les, qui leur assure une résistance aux conditions climatiques extrêmes.Côté technologies, on retrouve ici unen aluminium pour la dispersion sonore. Focal annonce un haut-parleur de grave/médium avecavec traitement polyglass "". Ces nouveaux modèles se dotent également d'une impédance élevée (8 ohms) et offrent ainsi la possibilité de connecterEn ce qui concerne la conception, les enceintes Focal 100 OD6 et 100 OD8 sont équipées d'un arceau de montage renforcé et cranté en aluminium (solide et anti-rouille) qui offre, en outre, la possibilité de. Enfin, côté coloris, la grille et le coffret sont disponibles en finition noire ou en finition blanche, prête à peindre.Ces nouvelles enceintes Focal 100 OD6 et OD8 seront disponibles dans le courant du mois de novembre. Côté tarifs, il faudra débourser 199 euros (à l'unité) pour la première, et 249 euros (à l'unité) pour la seconde.