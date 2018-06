-50% sur la gamme Echo chez Amazon pour le lancement français d’Alexa

Toute la gamme à moitié prix

Modifié le 07/06/2018 à 16h53

Si Amazon arrive un poil en retard sur la concurrence, sa politique tarifaire agressive risque fort de lui permettre de rattraper son retard. Le site marchand propose en effet les trois modèles de la gamme Amazon Echo avec une réduction immédiate de 50 %. Vous pourrez donc découvrir le modèle de base, l'Amazon Echo Dot de deuxième génération à 29,99 euros au lieu de 59,99, tandis que la version Amazon Echo (de deuxième génération elle aussi), tombera à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros.La version Amazon Echo Spot pour sa part, passera de 129,99 euros à 64,99 euros. Attention toutefois, ces produits ne seront pas disponibles tout de suite. Vous devrez attendre le 13 juin pour les versions Echo et Echo Dot, tandis que la version Echo Spot n'arrivera qu'un bon mois plus tard, le 23 juillet.A l'instar du HomePod et du Google Home, l'Echo d'Amazon est un appareil qui abrite un assistant personnel intelligent, en l'occurrence, Alexa. Il s'agit d'un programme, activable avec votre voix, qui répondra à vos questions, et à vos demandes. Vous pourrez ainsi noter des rendez-vous dans votre agenda, demander la météo ou les résultats sportifs, ou encore piloter votre maison connectée en toute simplicité.Les trois modèles, Echo, Echo Dot et Echo Spot, qui abritent Alexa disposent tous de fonctionnalités différentes, de la plus simples à la plus complexe. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ces différents appareils, nous ne saurions trop vous inciter à aller jeter un œil à la news que nous avons réalisé à ce sujet