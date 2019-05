Naim lance sa Mu-So 2, une enceinte sans fil fortement remaniée

Un nouveau processeur pour une meilleure pérennité

Une offre complète agrémentée d'un support Chromecast et AirPlay 2

Source : WhatHifi

Pour remanier la Mu-So, et en premier lieu améliorer ses haut-parleurs intégrés, Naim a pu compter sur les compétences des ingénieurs du français Focal (appartenant depuis quelques années au même groupe que Naim). Cette Mu-So 2 ne change toutefois pas de catégorie de produit, on reste sur une enceinte trois voies stéréo amplifiée par 6 x 75 Watts, expliquent nos camarades du site spécialisé On-Audio . Pour une meilleure restitution des basses fréquences, le boîtier en aluminium de la Mu-So 2 gagne par ailleurs 13% en termes de volume.A l'intérieur du boîtier justement, Naim a consenti à une amélioration attendue : l'ajout d'un processeur plus performant, capable de supporter pour de longues années les futurs améliorations logicielles que la marque ne manquera pas de prodiguer. Ce dernier profite désormais de 2000 millions d'instructions par seconde (contre seulement 150 MIPS sur le modèle initial). De quoi voir venir.Au delà de cette puce rutilante, Naim se met à la page en intégrant à son nouveau produit un port HDMI ARC. Très à la mode dans le monde Hi-Fi, cette entrée permet à la Mu-So 2 d'occuper deux rôles : celui d'enceinte Hi-Fi et de barre de son une fois connectée à un téléviseur. En matière de connectique, et au delà de ce nouveau port HDMI, Naim propose toujours une entrée numérique optique et une entrée analogique jack. Un port USB est également de la partie. Il est donc possible d'y brancher une clé USB ou un HDD externe pour de la lecture musicale.Sur le dessus de l'appareil, Naim a choisi de laisser en place le potentiomètre déjà présent sur la Mu-So première du nom. La nouveauté viendra toutefois de l'ajout de nouvelles touches sensitives rétro-éclairées, pour un total de 15 commandes permettant de contrôler facilement l'enceinte.En matière de connectivité, la marque britannique fait le choix de l'exhaustivité pour son produit. La Mu-So 2 se pare ainsi d'un support Chromecast et AirPlay 2, tandis qu'une compatibilité avec Spotify, Tidal et vTuner (pour profiter d'un vaste panel de webradios) est également présente, sans oublier une prise en charge de l'offre Roon La Mu-So 2 est d'ores et déjà disponible (depuis le 9 mai) à un tarif de 1500 euros. Sa face avant se décline en quatre coloris : bleu paon, rouge terracotta, vert olive et enfin noir.