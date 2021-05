Deathloop : Arkane nous a expliqué son jeu, et on a tout compris

Toujours est-il que nous avons été rassurés sur l’aspect narratif de Deathloop. Nous a été montré un jeu plus bavard qu’on ne l’aurait imaginé, avec un protagoniste qui, certes, parle un peu tout seul (rappelons qu’il est amnésique à chaque début de run), mais qui le fait avec bagout. Jason Kelley et Ozioma Akagha, qui prêtent leurs voix aux protagonistes, nous ont vraiment emballés par leur interprétation. Précisons d’ailleurs que Deathloop sera intégralement doublé en français lors de sa sortie. Par Frantz Confiac (la voix française d'Idris Elba) pour Colt, et Annie Millon (voix de Thandie Newton) pour Julianna.

Techniquement enfin, le jeu reste basé sur les mêmes fondations que Dishonored 2 et Prey . Le Void Engine, bâti sur l’id Tech 5, a bien sûr été remis au goût du jour et surtout adapté aux normes d’aujourd’hui. Si, a priori, le ray tracing et le DLSS ne seront pas pris en charge, nous avons noté des effets de lumière à se damner.

Rappelons que Deathloop sera un jeu exclusif (sur console) à la PlayStation 5 de Sony. Nos interlocuteurs nous ont assuré que leur jeu prendra bien en charge les spécificités de la manette DualSense , et promettent un feeling et un comportement différent pour chaque arme du jeu.