WhatsApp pour iOS : des notifications améliorées et une meilleure gestion de Siri

Alex Ruhl / Shutterstock.com

Des notifications plus riches

Télécharger Whatsapp pour iOS WhatsApp est une solution de messagerie de choix pour discuter avec vos proches, quelque soit la marque et l'OS de leur smartphone et ce même à l'international.

télécharger Whatsapp pour iOS

Et du côté d'Android ?

Déployée sur l'App Store il y a quelques jours, la version 2.18.80 de WhatsApp devrait faciliter la vie des utilisateurs iOS de la messagerie instantanée. Cette mise à jour apporte en particulier deux gros changements.Le premier concerne l'affichage des notifications. Si auparavant seuls les messages textes s'affichaient au sein du centre de notifications, il est dorénavant possible de visionner directement des images, voire des GIF. Finies les notifications indiquant l'arrivée d'une photo, vous verrez dorénavant l'image directement au sein de l'aperçu. Un simple appui permettra de télécharger le contenu. Un gros gain de temps en perspective, même si certains usagers y verront un inconvénient par rapport à la confidentialité.Cette fonctionnalité est toujours en cours de développement. Il se peut donc qu'elle ne soit pas disponible sur votre smartphone Apple même si vous téléchargez la dernière mise à jour. Pas de panique cependant, elle sera plus largement déployée dans les prochaines semaines via de futures updates.Deuxième changement majeur apporté par la nouvelle version iOS de WhatsApp : l'envoi de messages à des groupes via Siri. L'assistant vocal d'Apple ne pouvait jusqu'à maintenant qu'envoyer des messages individuels par la voix. Dorénavant, les utilisateurs pourront réaliser des envois groupés vocaux. Une fonction bien pratique si vous avez besoin de communiquer rapidement avec plusieurs personnes simultanément.Les possesseurs de smartphones avec l'OS de Google ne sont pas laissés de côté. Le développement de WhatsApp s'oriente sous Android vers la chasse aux fake news. Pour le moment en bêta-test, la fonctionnalité permettra de mettre en évidence les liens suspicieux reçus au sein de l'application de messagerie. Il sera ensuite laissé le choix à l'usager : ouvrir le lien malgré tout ou revenir en arrière.Il faudra attendre encore quelques semaines, voire plusieurs mois avant de pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des futures mises à jour de WhatsApp sur Clubic.