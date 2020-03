Une app pour transformer votre smartphone en manette Switch, mais pas encore tout à fait au point

Un Joy-Con gratuit sur votre téléphone

Version alpha

Source : Gizmodo

Jouer sur Nintendo Switch est généralement plus fun à plusieurs. Mais vous n'avez peut-être pas envie d'investir une cinquantaine d'euros (a minima) pour l'achat d'une nouvelle paire de contrôleurs. Si tel est le cas, une nouvelle solution s'offre à vous.Elle ne s'adresse cependant qu'aux propriétaires de smartphones Android. Il s'agit en effet d'une application mobile, disponible sur Google Play et judicieusement baptisée JoyCon Droid. Car ce n'est autre qu'un émulateur de manette Switch (le fameux Joy-Con), vous permettant donc de bénéficier d'un contrôleur supplémentaire sur votre console. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone tournant au moins sous Android 9.0 Pie.Créée par l'entreprise britannique DeepBlue Labs, l'application promet ainsi de retrouver tous les boutons présents sur les Joy-Con gauche et droit, mais également sur la manette Switch Pro Controller. Elle est également capable de tirer parti du gyroscope du smartphone, pour contrôler les personnages d'un jeu en fonction de l'inclinaison de l'appareil.De plus, JoyCon Droid est téléchargeable gratuitement. Son modèle économique repose, pour l'heure, essentiellement sur la publicité.Cependant, l'application indique clairement, dès son titre, qu'elle n'est disponible qu'en version « alpha publique ». En d'autres termes, il y a de fortes chances que subsistent de nombreux dysfonctionnements, empêchant de profiter pleinement des jeux Switch. Nos confrères de Gizmodo ont d'ailleurs noté que l'émulateur avait tendance à se déconnecter dès qu'ils tentaient de revenir à l'écran d'accueil de la console.Il reste donc à espérer l'apparition prochaine d'une version aboutie de JoyCon Droid. Néanmoins, ce ne sera pas chose aisée, dans la mesure où les smartphones Android présentent une très grande disparité de configurations, tant hardware que software. Il sera donc compliqué de fournir une application fonctionnant de façon impeccable pour tous les utilisateurs.