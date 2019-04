Play Store : une app qui cliquait automatiquement sur la pub a été découverte

GO Global mentait sur l'origine de ses applications

Cheetah Mobile, Kika Tech et maintenant GO Global : les éditeurs chinois ont mauvaise presse

Les chefs d'accusation ont été assez lourds pour entraîner la suppression dede l'éditeur chinois GO Global sur le Play Store. Une enquête de BuzzFeed News a en effet révélé que six des applications deont non seulement enfreint toutes les politiques de transparence et d'utilisation des données des utilisateurs, mais étaient également programmées pour, qu'elles soient ouvertes ou non.Selfie Camera, Total Cleaner, Smart Cooler, Ram Master, AIO Falshlight et Omni Cleaner : si vous avez installé ces applications, courrez donc. Ces applications de la griffe de l'éditeur GO Global ont amassé «» sur le Play Store, rapporte AndroidPolice , avant d'être retirées par Google. Et pour cause, l'éditeur a été incriminé pour deux fraudes principales.D'une part, GO Global aurait eu recours à une entreprise américaine apparentée pour faire croire aux utilisateurs que les applications étaient « made in America ». D'autre part, ces applications étaient programmées de sorte àsans l'accord de l'utilisateur, même lorsque les applications étaient fermées.GO Global n'est pas le premier éditeur chinois à se faire épingler pour ses pratiques frauduleuses.avaient déjà fait l'objet de telles accusations. Ceci est loin d'être anecdotique, ces éditeurs cumulent une base d'utilisateurs actifs à neuf chiffres dans le monde entier. GO Global revendique ainsi plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par mois, comme le rapporte BuzzFeed News Pour Mark Warner, sénateur de Virginie, «» à cause de leur politique de collecte des données, elles-mêmes exposées «».Si ce lien politique reste à prouver, Google a annoncé travailler sur une nouvelle approche de mesures et de permissions pour «».