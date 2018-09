Instagram pourrait bientôt vous permettre de taguer vos amis dans les vidéos

Un test sur quelques utilisateurs

Quand Instagram exploite la puissance des vidéos

Si l'on en croit l'article mis en ligne par TechCrunch le 10 septembre, quelques utilisateurs du réseau social auraient accès à une fonctionnalité en test leur permettant deDe fait, la fonctionnalité en test apparaît en bas à gauche de la vidéo mise en ligne, comme c'est le cas avec l'icône montrant qu'un utilisateur de la plateforme a été tagué sur une photo. Au clic,ouvre une nouvelle page qui listePour l'instant, les vidéos mentionnant des utilisateurs ne semblent pas apparaître dans le profil de ces derniers, comme c'est actuellement le cas avec les photos. De la même façon, seule la version mobile propose cette option pour l'instant. Néanmoins, ces deux dernières caractéristiques ne signifient pas que la fonctionnalité n'évoluera pas dans le temps. D'ailleurs, Instagram fait régulièrement des tests qui ne donnent pas suite à un déploiement.Compte tenu du fait que l'option tag des photos existe depuis 2013, il ne serait pas illogique que le réseau social offre se tourne désormais vers la vidéo. Jusqu'ici, la FAQ d'Instagram conseillait aux utilisateurs de taguer leurs amis dans les commentaires afin qu'ils soient notifiés de leur présence dans une vidéo en ligne sur le compte d'un de leur ami.De fait, Instagram a effectivement confirmé qu'il testait actuellement cette option auprès d'un « petit pourcentage » d'utilisateurs. Dans le communiqué, le porte-parole de la société a indiqué également : « Nous testons toujours des moyens d'améliorer l'expérience sur Instagram et de vous rapprocher des gens et des choses que vous aimez ».Force est de constater que le réseau social appartenant à Facebook continue de se tourner vers la vidéo et les fonctionnalités qu'il peut y ajouter peu à peu. Pour rappel, Instagram a récemment lancé IGTV, une plateforme permettant de poster des vidéos durant jusqu'à une heure. Une durée qui laisse clairement entendre que le service souhaite se positionner comme un concurrent de la plateforme de vidéo rivale, YouTube.