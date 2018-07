Instagram teste une barre persistante pour les stories

Tout, vous saurez tout sur vos amis

Modifié le 02/07/2018 à 16h26

a eu le nez creux en « s'inspirant » de Snapchat pour développer ses propres. Aujourd'hui, près de 400 millions de personnes les utilisent quotidiennement.Et lorsque l'on sait que 30% des stories les plus regardées proviennent de comptes de marques , logique qu'Instagram veuille mettre sa poule aux œufs d'or encore plus en avant.Instagram jouit d'un succès insolent depuis quelques années. La barre symbolique du milliard d'utilisateurs franchie, et son tout nouveau service IGTV sur le devant de la scène, c'est néanmoins sur les stories que le réseau social semble miser le plus.Remarquée par The Verge , cette fameuse barre fixe présentant les stories des comptes auxquels nous sommes abonnés peut, au choix, être perçue comme pratique, ou fortement intrusive.Du reste, Instagram se justifie en arguant un effort constant d'amélioration de l'expérience utilisateur pour « rendre plus facile de partager n'importe quel moment avec les personnes qui comptent pour vous ».