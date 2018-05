cPark, le Waze du stationnement, arrive à Paris

Un Waze du stationnement bientôt en France, déjà à Paris

Le fonctionnement communautaire semblable à celui de Waze

Modifié le 31/05/2018 à 12h12

L'application permet aux utilisateurs de signaler à la communauté les contrôles de stationnement en direct ou à l'inverse, les zones où les contrôles sont absents.Éviter les amendes en sachant où se garer et trouver le stationnement adéquat, c'est ce que propose. L'application belge permet de manière légale de trouver les différentes zones de stationnement (gratuites, payantes, à disque) selon la ville où vous vous trouvez. Elle communique à ses utilisateurs les informations nécessaires comme le tarif, les heures où il est autorisé de se garer ainsi que la durée maximale autorisée.L'application compte 85.000 utilisateurs en Belgique et elle est déjà utilisable dans les grandes villes belges, comme par exemple Anvers, Bruxelles, Bruges et Namur. Elle est désormais prête à s'installer dans les grandes villes françaises et commence par la capitale, ce qui constitue une aide non-négligeable pour les conducteurs parisiens, vu la difficulté à trouver une place et le prix des amendes. La start-up bruxelloise a pour objectif d'avoir «» explique Hadrien Crespin, fondateur de cPark auL'application bruxelloise permet aux utilisateurs de signaler plusieurs informations à la communauté. Ils peuvent, dès qu'ils voient un contrôle des stationnements, le signaler et les usagers en seront immédiatement informés. Si un utilisateur reçoit malheureusement une amende, il peut également le signaler et indiquer son montant. Il est par ailleurs possible au contraire de donner les lieux de stationnement où il y a peu ou pas de contrôle.Grâce aux informations envoyées, l'application peut estimer les horaires de passages des contrôles de stationnement et indiquer les risques d'être contrôlé (en fonction de l'heure) dans la zone où l'utilisateur est garé. La fourchette du montant de l'amende est aussi indiquée à l'utilisateur.L'application n'est pour le moment disponible qu'à Paris, la start-up bruxelloise attendant de voir siest suffisamment populaire avant de la rendre disponible dans les autres villes.