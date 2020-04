Bon plan VPN : derniers jours pour la promotion spéciale Pâques avec NordVPN à 3,10€ /mois

Pourquoi Clubic recommande NordVPN ?

Accès services streaming

Nombre de serveurs important

Support client réactif

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test de la solution NordVPN

Un des meilleurs VPN à un prix compétitif

Installez NordVPN sur tous vos appareils

Classé dans notre comparatif VPN parmi les meilleurs du marché, NordVPN propose une offre exclusive du mercredi 1er avril jusqu'au mercredi 15 avril. Cette promotion exclusive NordVPN vous permet de souscrire au VPN pour 3,10€ / mois, soit 111,82€ pour un engagement de 3 ans. Une période d'essai de 30 jours vous est également proposé au cas où vous ne seriez pas 100% satisfait. Mais le VPN enfonce le clou avec la possibilité de bénéficier, selon votre chance, d'un mois à un an d'abonnement supplémentaire à cette offre. C'est probablement une des offres les plus attractives disponibles actuemment sur le marché pour sécuriser votre navigation internet.Avec NordVPN, vous profiterez. Le fournisseur met à votre disposition pas moins de 5 900 serveurs, présents dans 59 pays à travers le monde. Il ne vous reste alors plus qu'à choisir la configuration la plus adaptée à votre connexion et à vos envies. La sécurisation du VPN n'est plus à démontrer avecson chiffrement AES 256 bits et son Kill Switch intégré qui stoppera la navigation si le VPN s'arrête. Très simplement, vous pourez vous connecter à l'un des serveurs du VPN partout dans le monde, et accéder au site ou service désiré avec une IP locale. La vitesse est également un point fort du service, notamment via la fonctionnalité Quick Connect qui vous permettra de vous connecter en quelques secondes au serveur désiré.Par ailleurs, notez qu'il vous suffit d'un seul compte pour protéger jusqu'à 6 appareils simultanément. Et la solution peut s'installer sur tous vos PC, smartphones, tablettes tournant sous Windows, macOS, Android, iOS, ou encore Linux.Pour préserver votre budget, quel meilleur choix que de s'abonner à prix réduit ? En choisissant l'offre NordVPN sur 3 ans, votre protection ne vous coûtera que 3,10 €/mois, soit une économie de 70 % par rapport au tarif classique sans même parler de votre cadeau spécial Pâques qui, rappelons le, peut aller jusqu'à un an d'abonnement gratuit en plus.