NordVPN confirme avoir été piraté via une faille sans impact pour les utilisateurs

Une clé privée exposée

NordVPN ne serait pas le seul touché

Source : TechCrunch

La plateforme NordVPN , qui promet à ses clients une navigation anonyme et sécurisée sur le web, a été victime d'une attaque informatique, il y a quelques mois. «», fait savoir Laura Tyrell, porte-parole de la société qui a attendu d'être «» avant de révéler la faille.L'entreprise se veut néanmoins rassurante : «», communique-t-elle. C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments mis en avant par NordVPN pour convaincre les utilisateurs : aucun registre de connexion ou d'utilisation n'est enregistré.Selon les dires de la plateforme, le seul moyen de tirer partie de cette faille de sécurité «». Elle n'a cependant pas les moyens de savoir ce que les pirates ont véritablement récupéré. Le service explique également que la vulnérabilité, découverte en mars 2018 et consistant en une clé privée interne exposée et désormais expirée, n'a pas pu être exploitée sur un autre serveur de son réseau.D'après, d'autres VPN ont également pu être touchés par une telle faille à cette période. Le média cite TorGuard et VikingVPN comme solutions ayant potentiellement connu les mêmes problèmes. TorGuard avoue qu'un «» a subi le même désagrément en 2017, mais certifie qu'aucune donnée liée au trafic n'a été volée.D'une manière générale, les VPN payants (évitez les services gratuits au possible) restent un bon moyen de protéger ses informations de navigation. Pour plus de renseignements à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleurs VPN du marché