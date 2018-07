CyberGhost prolonge son offre d’abonnement à 2,75 euros par mois

The (not so) final countdown

Devenez invisible

Modifié le 06/07/2018 à 14h59

Afin de bénéficier de cette offre, il n'y a pas trente-six solutions : vous devrez bien évidemment vous rendre sur le site de CyberGhost. A la fin du compte à rebours actuel, un nouveau prendra le relais afin de prolonger cette offre on ne peut plus intéressante, qui vous permettra, 18 mois durant, de profiter des services de Cyberghost pour 2,75 euros seulement.Avec une économie se montant à pratiquement 80%, autant vous dire qu'il s'agit d'une très belle affaire qu'il serait dommage de rater, d'autant plus que, comme vous avez déjà pu le voir dans notre comparatif des VPN , CyberGhost se classe parmi les meilleurs offres du moment.Comme de nombreux autres services du même genre, CyberGhost est là pour vous permettre de naviguer sur le net en toute tranquillité. Cette cape d'invisibilité numérique camoufle en effet votre adresse IP pour empêcher les malandrins (qu'ils soient pirates ou autres) de suivre votre activité pendant que vous naviguez, protégeant ainsi vos données et votre vie privée. Une protection renforcée par des algorithmes de cryptage en 256-AES bits.Effet secondaire pratique en cette période de coupe du monde, un VPN vous permet aussi de contourner certaines restrictions géographiques, vous permettant ainsi d'utiliser les services de streaming étrangers, ou depuis l'étranger. En vous abonnant à ce service, vous bénéficierez d'une protection renforcée sur sept appareils simultanément, qu'ils soient sous Windows, Mac, Linux, Android ou IOS.