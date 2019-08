NordVPN a fait fermer un faux site qui installait un cheval de Troie sur votre ordinateur

Un faux site web pour piéger les utilisateurs

NordVPN, l'appât idéal pour les pirates

Source : NordVPN

Comme l'expliquedans son communiqué, un faux de son site a en effet été crée et diffusé sur la toile. Seulement voilà : ce dernier était utilisé pour propager, un «» très sournois dont le but est le..Dans son communiqué,explique ainsi qu'unreprenant l'ensemble du design de son service a été mis en ligne. Or, celui-ci diffusait en réalité un «» nommé, permettant notamment le vol d'informations liées «».L'arnaque est d'autant plus malicieuse que les pirates utilisent la méthode du, presque similaire à celui de NordVPN, de manière à piéger les internautes distraits. D'autant plus que leet a été délivré par, reconnu dans le milieu.Ce sont majoritairement des internautes anglophones qui ont été piégés par ce, qui aurait reçu des milliers de visites depuis sa mise en ligne le 3 août dernier.Le choix decomme couverture ne semble pas dû au hasard. Voilà plusieurs mois que ce service d'anonymisation sur Internet connaît un, notamment grâce aux campagnes marketing souvent partagées par les vidéastes sur YouTube.Autant direauprès des nombreux intéressés par le service. De quoi se rappeler queet qu'il faut rester prudent lors de vos achats en ligne.