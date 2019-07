Tor : après Brave, bientôt un add-on pour Firefox ?

© Tor

Un add-on à l'étude pour prendre la température

Source : Neowin

Très limités lorsqu'il s'agit de protéger efficacement les données de navigation, les modes de navigation privée proposés par les principaux navigateurs ne permettent finalement qu'unesur le net, rappelle. Pour le commun des mortels, le seul véritable moyen de préserver son anonymat sur internet se résume alors en trois lettres :. Ce réseau, imaginé au début des années 2000 par l'informaticien américain, permet deà plusieurs reprises afin de perdre les dispositifs de tracking et d'anonymiser la navigation. Un moyen efficace, certes (au point de déplaire aux autorités russes), mais qui n'est pas encore à la portée du plus grand nombre.Disponible à travers un navigateur à part entière (le Tor Browser ) ou via un mode de navigation privée « renforcée » utilisable sur le navigateur open-source Brave peine néanmoins à se rendre disponible facilement à une majorité d'utilisateur.C'est là que Mozilla et Firefox entrent en scène. La fondation est actuellement en pourparler avec certains responsables depour intégrer, à terme et à la manière de ce que propose déjà Brave,. Un projet à long terme qui doit pour le moment faire face à une problématique de taille : le réseaupour répondre aux besoins des millions d'utilisateurs deAvant d'intégrer nativement Tor au code de Firefox, les deux partis doivent savoir si l'audience décuplée qui résulterait de cette association ne mettrait pas à mal les infrastructures de Tor. Pour préserver de bonnes performances en navigation et surtout prendre la mesure des améliorations à apporter avant cet éventuel grand saut, le lancement préalable d'unsur Firefox est actuellement à l'étude. Ce dernier permettrait en outre de jauger l'intérêt des utilisateurs de Firefox pour cette nouveauté.D'après des notes partagées à l'issue d'une première rencontre entre les équipes de Mozilla et celle de Tor, implantée en Suède, cetconfigurerait le navigateur de façon àpour «». L'add-on pourrait en outre être intégré à Firefox au moyen de commandes ajoutées à l'interface. Elles mèneraient à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre, avec un profil dédié. Actuellement, les deux partis réfléchissent aussi à la question des. En l'état, le HTTPS pourrait être tout bonnement requis lors d'une session en mode Tor, mais l'affaire reste à suivre.Pour l'instant, et comme le précise, nous n'avonspour cet add-on. À l'état deà l'heure où nous rédigeons ces lignes, il pourrait d'ailleurs ne jamais voir le jour. Brave a donc encore de beaux jours devant lui.