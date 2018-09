Tor sort son navigateur mobile officiel en version alpha

Un browser offrant une navigation complètement anonyme

Quelle différence avec Orfox ?

À télécharger :

Tor Browser pour Android

Voici une nouvelle app parmi tant d'autres dans l'horizon des navigateurs mobiles... sauf qu'il s'agit ici d'un outil open source orienté sécurité et protection de la vie privée.est un fork de Firefox Quantum basé sur dernières sources disponibles, avec plusieurs ajouts de taille. Il s'accompagne de différents modules intégrés qui font sa force, permettant de bloquer les traqueurs et assurer une navigation complètement anonyme grâce à un chiffrement multi-niveaux des paquets de données via le réseau Tor.Ces fonctionnalités permettent notamment de déjouer le pistage et la censure, mais aussi d'accéder aux sites. Seul inconvénient pour le moment : l'obligation d'installer une seconde application, l'Orbot Proxy, afin de bénéficier de ces couches de protection.Orfox (version améliorée d'Orweb) repose sur l'ancien Firefox en version 52.9. C'est une implémentation non officielle de- réalisée en collaboration avec le Guardian Project - et recommandée par ledepuis 2015.Tor Browser est entièrement développé et supporté par le Tor Project et a été conçu à partir du nouveau Firefox. De plus, il devrait bénéficier d'un suivi de mises à jour très régulier. Actuellement en alpha, le navigateur Android de Tor connaît quelques bugs de jeunesse, mais il devrait arriver à maturation (lire « stable ») vers début 2019 avec une intégration native du. C'est à ce moment-là qu'Orfox sera définitivement remplacé.