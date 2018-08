Reddit piraté : de nombreux comptes utilisateurs compromis

Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Anonymousse

liste des pseudonymes des utilisateurs,

adresses email associées,

subreddits auxquels sont abonnés les utilisateurs,

mots de passe chiffrés.

Un piratage par interception de SMS de validation

2018, année du hack ? Quelques mois à peine après le piratage de grande ampleur auquel a été exposé TimeHop , la question de la sécurité des données chez les grands noms du Web se pose.Aujourd'hui, c'estqui a subi les foudres de hackeurs zélés. En juin dernier, le compte de certains employés a été dérobé, donnant accès aux pirates à des centaines de milliers de données d'utilisateurs.Un comble pour ces communautés plutôt attachées à leur anonymat en ligne. Pourtant, via cette brèche, les pirates ont pu avoir accès à des données sensibles parmi lesquelles :Selon les dires de Reddit , seuls deux types d'utilisateurs sont concernés par ce vol de données : ceux qui avaient déjà un compte en mai 2007, et ceux qui - inscrits à la newsletter - ont reçu un email signé « noreplay@redditmail.com » entre le 3 et le 17 juin 2018.Dans tous les cas, les administrateurs conseillent à tous lesde changer leur mot de passe et de supprimer messages, historiques et données qu'ils ne voudraient pas voir associées à leur adresse email.La méthode utilisée par les pirates pour dérober ces données a été mise en lumière par The Hacker News . Selon le site spécialisé, les hackeurs sont parvenus à intercepter les SMS de validation qui permettent l'authentification à double facteur telle qu'elle est mise en place sur quantité de sites Web aujourd'hui.Une manière, rappelle le site, de pointer l'inefficacité de ce genre de dispositif pour sécuriser un compte. Pour preuve : même Google semble désireux de s'en détacher, et prône désormais l'utilisation de « clés de sécurité » physique . Une méthode réputée infaillible.