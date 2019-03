SimBad, le malware téléchargé 150 millions de fois sur le Google Play Store

Un malware téléchargé 150 millions de fois

Google ne donne aucune explication sur la propagation de ce virus

Source : TechCrunch

Le Play Store a été victime à de nombreuses reprises de failles de sécurité. La validation des applications a régulièrement échoué à détecter la présence de virus cachés dans des logiciels parfois très populaires et téléchargés massivement.Avec, la boutique d'applications est une nouvelle fois victime d'une attaque d'ampleur. Cea été repéré par les chercheurs en sécurité de la société Check Point qui recense pas moins de 200 logiciels infectés.Parmi eux de nombreux, dont les 10 premiers représentent pas moins de 55 millions de téléchargements parmi lesquels Snow Heavy Excavator Simulator, Hoverboard Racing ou encore Real Tractor Farming Simulator. Au total, 150 millions de logiciels infectés ont été téléchargés.Une fois le jeu installé et ouvert une première fois, le malware supprime l'icône de l'application et continue son fonctionnement en arrière-plan, en se lançant à chaque redémarrage du smartphone. SimBad diffuse en continu dessur l'appareil pour générer des revenus sur le dos de l'utilisateur.On ne sait pas comment SimBad a pu s'introduire dans ces dizaines d'applications, ni comment Google a pu ne pas les détecter lors de la procédure deavant leur publication sur le Play Store.Pour le moment SimBad reste avant tout un logiciel publicitaire mais Check Point n'exclut pas la possibilité qu'il devienne une menace bien plus virulente à l'avenir.Google n'a pas réagi officiellement à cette découverte et a supprimé les logiciels incriminés. Et aurait bien aimé ce passer d'une nouvelle histoire démontrant son manque de vigilance lors de la mise en ligne d'applications mobiles sur sa plateforme.