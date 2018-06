Faille Google Home : il vous localise… et n'importe qui a accès aux données

Une précision à 10 mètres près

Google long à la détente

Alors que le Web vit une période charnière pour la protection des données personnelles, ce genre de nouvelles met encore une fois en lumière à quel point celles-ci sont sensibles., reporter à TripWire, a retranscrit l'enquête passionnante de Young sur une faille qu'il a identifiée sur les. Pour la résumer grossièrement : des personnes mal intentionnées peuvent trianguler votre position, en se basant sur les signaux Wi-Fi disponibles aux alentours de vos appareils connectés.Contrairement à la localisation par IP, qui permet de fournir une fourchette de localisation de l'ordre de 4 kilomètres, la technique qui utilise la force des signaux Wi-Fi environnants pour trianguler la position est précise. Très précise. De l'ordre de 10 mètres.Comment cela est possible ? Simple : ces appareils connectés (et l'essentiel des appareils de l'aujourd'hui) ne requièrent pas d'authentification de la part d'applications tierces pour fonctionner. Des permissions accordées gracieusement, et qui fonctionnent qui plus est sur un protocole http.Contacté par Young au moment de sa découverte, Google n'a pas daigné accorder de l'importance à cette faille. Pire, la firme de Mountain View lui a répondu qu'il s'agissait là d'un «» de la part de ses appareils connectés.Comme le révèle The Verge , il a fallu que Brian Krebs communique à Google son intention de publier une longue enquête sur le sujet pour que l'entreprise daigne s'y intéresser.D'après les informations glanées par The Verge, le correctif devrait arriver au courant du mois de juillet.