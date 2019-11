Le minage de cryptomonnaies participe au réchauffement climatique

2

Impact environnemental et humain

« Verdir » la création de bitcoins ?

Source : ScienceDaily.

Selon une récente étude menée par des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique, le minage de bitcoins aurait un impact négatif sur l'environnement. En effet, même si cette monnaie demeure virtuelle, sa création implique d'énormes rejets de polluants dans l'atmosphère. Cela est dû au fait que pour valider chaque transaction, les utilisateurs sont obligés de résoudre des algorithmes de cryptographie de plus en plus complexes qui exigent des puissances de calculs gigantesques.D'où la création de « camps miniers », autrement dit des installations de plusieurs centaines ou milliers d'ordinateurs travaillant 24h/24 positionnées non loin de sources d'énergie peu onéreuses, généralement associées à du carburant fossile. Il en résulte un dégagement de dioxyde de carbone, d'azote et de particules fines loin d'être négligeable.Les chercheurs sont également arrivés à la conclusion que le coût des dégâts généré par la naissance d'un unique bitcoin correspondait à la valeur d'échange de celui-ci. En ajoutant que «».L'impact négatif sur la santé et la Terre pourrait être minimisé par l'utilisation de matériels informatiques moins énergivores ainsi que par des sources d'énergie vertes de type éolien ou hydroélectrique. Les camps miniers pourraient par exemple se positionner près des grands barrages et fermes solaires.Par ailleurs, pourquoi ne pas répercuter le coût de ces crypto-dommages directement sur leurs auteurs ? Encore faut-il savoir comment procéder pour le calculer au plus juste et l'inclure dans l'exploitation et la création de ces monnaies virtuelles. Une question politique difficile à laquelle les auteurs de l'étude n'apportent pas de réponse.