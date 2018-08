Goldman Sachs prévoit de nouvelles baisses du prix du Bitcoin

Investment Strategy Group, Bloomberg



Goldman Sachs Headquarters - © Felix Lipov / Shutterstock.com

Un engouement dû à la surmédiatisation

Dans ce rapport,, directrice des investissements chez, a laissé une note assez claire et pessimiste concernant l'avenir desSelon elle, le bitcoin comme les autres monnaies alternatives ne remplissent pas les rôles traditionnels d'une devise, à savoir qu'elles ne sont ni un moyen d'échange, ni une unité de mesure ou une réserve de valeur. Cette analyse relativement acerbe de la situation des cryptomonnaies n'est pas une première, mais venant d'une banque d'investissement telle que Goldman Sachs, cela pourrait avoir des répercussions directes sur la confiance des investisseurs vis-à-vis de ces monnaies virtuelles.Par ailleurs, depuis cette déclaration le cours du bitcoin a continué de chuter en atteignant ce lundi 6 août la barre des 6977 $. Depuis décembre 2017, l'évolution du cours a perdu près de 12 000 $.Bien qu'assez réaliste, cette observation baissière n'est cependant pas l'avis de tous les professionnels de la finance. Ainsi, l'intercontinental Exchange (ICE) a récemment décidé de s'unir avec d'autres grands groupes afin de proposer un système de paiement nommé Bakkt et qui a pour ambition de propulser le bitcoin comme la principale monnaie de l'Internet.Malgré les diverses de prises de position en faveur du bitcoin de la part de David Solomon, le nouveau CEO de Goldman Sachs, ainsi que la récente ouverture d'un bureau de négociation en bitcoin, la cryptomonnaie est encore jugée trop instable pour devenir une classe d'actifs comparable à celles des devises courantes.La responsable des investissements a par ailleurs déclaré que ? les cryptomonnaies ne représentent que 0,3% du PIB mondial à la mi-2018. En fait, nous pensons qu'elles attirent beaucoup l'attention des médias alors que cela n'est pas justifié. ? Une déclaration qui renforce encore un peu plus le positionnement baissier de la célèbre banque d'investissement.