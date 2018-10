Google met à jour le Play Store et bannit les transactions en crypto-monnaies

IB Photography / Shutterstock.com

Google interdit le minage du Bitcoin, comme Apple

Cette semaine, Google a procédé à une énième mise à jour des contenus non autorisés sur de son magasin d'applications, Play Store. Comme on peut le lire sur le Centre d'informations réglementaires pour les développeurs , la firme américaine n'autorise désormais plus les applications qui «». Dans son viseur : le Bitcoin ou le Litecoin.Si les applications de minage sont interdites sur Android, Google précise que les applications qui «» demeurent tolérées. Le géant de Moutain View rejoint donc Apple qui, de son côté, a récemment interdit les applications qui exploitent la crypto-monnaie.On sait que pour miner du Bitcoin, certaines applications réussissent tirer parti des composants de votre mobile. D'autres, comme Crypto Miner ou MinerGate, peuvent causer une surchauffe voire la fin de la batterie de votre smartphone en influant directement sur l'autonomie et sur les performances de votre appareil.Lors de sa dernière mise à jour, Google a également mis fin à l'autorisation d'applications qui «», tout comme le contenu répétitif, vu par l'entreprise comme des «». En somme, la chasse continue.