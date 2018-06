Toba, le vélo électrique qui génère de la crypto-monnaie quand vous roulez

Une app mobile pour suivre ses gains

Un vélo accompagnant les révolutions technologiques

Modifié le 22/06/2018 à 17h21

50 Cycles est une société experte dans le vélo électrique. Elle a débuté son activité en 2003 et 15 ans après son premier modèle, l'entreprise lance un nouveau produit appelé Toba. Sa particularité : le vélo fabrique sa propre crypto-monnaie à chaque kilomètre parcouru par son utilisateur.L'appareil est connecté à une application mobile, installée sur le smartphone de son propriétaire. Il peut ainsi suivre en temps réel sa progression et l'argent disponible après chaque course. Le cycliste gagne environ 15€ pour 1000 kilomètres parcourus. Cette somme est disponible sous la forme de jetons LoyalCoin.Ils peuvent être échangés contre des bons d'achat utilisables sur la gamme 50 Cycles ou transformés en crypto-monnaies plus classiques comme le Bitcoin, le LiteCoin ou le XEM. Au fil des mois, les utilisateurs auront la possibilité de choisir la crypto-monnaie de leur choix.Par ce biais l'entreprise, via son dirigeant Scott Snaith, veut promouvoir unePour le PDG de 50 Cycles, Toba s'inscrit dans une aventure explorant les nouvelles technologies et leurs avantages au quotidien. Il déclare à ce propos :Les premiers vélos Toba seront disponibles en septembre 2018. Leur prix reste inconnu pour le moment.