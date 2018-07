Sécurité sur smartphone : comment chiffrer son Android ?

Quel est l'intérêt du chiffrement des données ?

Activer le chiffrement sous Android

Quelques précautions à prendre avec le chiffrement sous Android

Modifié le 14/06/2018 à 17h06

Il existe heureusement des méthodes simples pour protéger la précieuse mémoire de nos chers terminaux high-tech sous Android. Le chiffrement est certainement la plus efficace et il peut se mettre en place très facilement, comme nous allons le voir dans ce tutoriel.En choisissant de chiffrer la mémoire de votre smartphone, vous apporterez une protection non négligeable à vos données sensibles. En cas de vol ou de piratage, le malandrin sera incapable de lire vos données, à moins de réussir à trouver précisément le code lié à la clé de chiffrement. Autant dire qu'il cherchera une aiguille dans une botte de foin si vous prenez la peine de choisir un numéro ou une phrase assez complexe.L'explosion des méthodes d'authentification biométriques ces dernières années peut donner une fausse sensation de sécurité. Même si vous utilisez votre empreinte digitale ou votre visage pour déverrouiller votre smartphone, sans l'étape de chiffrement vos données resteront vulnérables. Un fait peu souhaitable quand on sait que la reconnaissance faciale du Galaxy S8 se fait berner par une simple photo Avec Android 5.0 Lollipop, Google avait instauré le chiffrement automatique du smartphone dès la première étape de configuration. Une bonne idée vite abandonnée, le processus prenant trop de temps à l'époque. Avec l'augmentation de puissance des processeurs mobiles et de la quantité de RAM, le chiffrement automatique fut réintroduit sur Android 6.0 Marshmallow. Depuis cette époque, tous les smartphones équipés de l'OS mobile de Google activent ce type de protection par défaut.Le chiffrement se fait de façon invisible lorsque le configurateur vous demande de choisir un verrouillage d'écran : schéma, code PIN ou mot de passe. Reconnaissance faciale et empreinte digitale ne rentrent pas dans le lot ! L'opération prend ensuite très peu de temps, le terminal étant encore vierge de toute donnée.Il est cependant bon de connaitre la procédure de chiffrement manuel en cas de besoin. Elle est heureusement très simple. Rendez-vous dans. Si votre smartphone est récent, il devrait indiquer que la mémoire est déjà protégée. Si ce n'est pas le cas, appuyez simplement suret suivez les instructions. N'oubliez pas de brancher une source d'alimentation, l'opération peut prendre du temps surtout si vous possédez beaucoup de données !Notez aussi que le chemin peut varier selon les constructeurs. Par exemple, sur les smartphones Xiaomi dotés de la surcouche MIUI 9, l'option est située dans. Oui, on a déjà vu plus simple...Il faut savoir que le chiffrement apporte quelques limitations. Si vous possédez un smartphone chiffré, il faudra le remettre aux paramètres d'usine pour éliminer la protection, ce qui vous fera aussi perdre vos données par la même occasion. Si c'est pratique en cas de vol puisque le voleur ne pourra ainsi pas accéder à vos données personnelles, c'est beaucoup moins pratique en cas d'oubli de votre mot de passe ou schéma de verrouillage. Vous-même serez dès lors incapable d'accéder à la mémoire de votre smartphone !Sachez aussi que le chiffrement peut s'appliquer à une éventuelle carte micro-SD insérée dans le terminal. Si vous optez pour cette option, la carte sera aussi bien protégée que le smartphone lui-même. Mais - il y a toujours un « mais » - si vous la retirez pour l'utiliser sur un PC ou un autre appareil, elle deviendra inaccessible. En effet, la clé de cryptage sera liée au smartphone d'origine. En cas de changement d'appareil, il faut donc bien penser à déchiffrer la carte micro-SD afin d'éviter de la rendre inutilisable !Si le chiffrement n'est pas une protection absolue, il apporte néanmoins une barrière supplémentaire à vos précieuses données. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire notre article présentant les meilleures applications pour protéger son PC et son smartphone