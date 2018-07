Bitdefender 2019 : les attaques réseau et ransomwares dans le viseur

Prévenir les attaques avant qu'elles n'arrivent

Protection contre les rançongiciel

Une interface plus accessible

VPN pour tous

Modifié le 16/07/2018 à 17h12

La protection du trafic réseau intègre ainsi les nouveaux logiciels de l'éditeur. C'était une fonctionnalité phare de sa solution matérielle, la BitDefender Box pour protéger les objets connectés. La Network Threat Protection applique la même approche au système Windows ou Mac OS en empêchant notamment les attaques de type brutes force.BitDefender 2019 améliore également la défense contre les ransomwares. L'éditeur annonce une détection des comportements suspects permettant de bloquer des ransomwares encore non identifiés, et permet de sauvegarder automatiquement les fichiers sains pour les restaurer. La protection contre les attaques sur le web et le phishing bénéficie aussi d'un renforcement de la détection proactive.Du côté de l'expérience utilisateur, BitDefender a revu son interface pour la rendre modulaire. L'utilisateur peut ainsi choisir quels widgets affichés sur l'écran d'accueil pour y accéder plus facilement. Le mode Autopilot subit une refonte pour se transformer en assistant qui propose des conseils d'utilisation. Le processus d'installation sur plusieurs appareils se voit simplifié au passage, avec un lien unique.Le VPN BitDefender, déjà proposé aux abonnés de la gamme et gratuit jusqu'à 200 Mo par appareil, est présent sur les trois produits Antivirus Plus, Internet Security et Total Security. Cette mise à jour est d'ailleurs l'occasion pour l'éditeur de mettre en retrait le millésime sur ses boites. Comme la plupart de ses concurrents, BitDefender propose désormais ses nouvelles fonctionnalités en mode "SaaS", au fur et à mesure de l'abonnement.La gamme se décompose en trois produits, comme sur les versions précédentes. BitDefender Antivirus Plus intègre les fonctionnalités de base. BitDefender Internet Security ajoute les modules de protection contre les intrusions, l'anti phishing/anti spam et le contrôle parental. Enfin, Total Security se distingue surtout par sa protection multi appareils, pour Windows, Mac OS, iOS et Android, et l'intégration du module antivol et de l'optimisation des performances.