Outer Wilds : bientôt un retour dans l’espace avec le DLC « Echoes Of The Eye »

Avec son titre relativement évocateur, ce DLC d’Outer Wilds devrait nous replacer au centre de la quête initiale du jeu et nous en révéler davantage. Ainsi, « Echoes Of The Eye » semble faire référence au fameux « Œil de l’Univers », soit un élément majeur, auréolé de mystères, qui guide l’ensemble de notre périple dans la galaxie d’Outer Wilds. Pour rappel, dans l'aventure principale, l’objectif est notamment de comprendre ce qu’il est arrivé à la précédente expédition qui a tenté de rejoindre l’Œil.

Uniquement repérée depuis le site SteamDB, en date du 28 avril, cette nouvelle extension devrait bénéficier d’une officialisation très prochainement.