L'application "Android Auto pour Mobile" disponible sur le PlayStore

Android Auto pour mobile se fait une place sur le Play Store

Une solution temporaire

Source : The Verge

En attendant de trouver une meilleure solution, Google permet donc aux utilisateurs de retrouver facilement l'application Android Auto sur un smartphone sous Android 10.Comme l'indique très clairement le descriptif de l'application sur le Play Store : «».« Android Auto pour Mobile » se destine donc à celles et ceux qui disposent d'un smartphone Android 10, d'une voiture dénuée d'Android Auto, et dont l'application Android Auto n'apparaît plus sur leRappelons que de l'aveu même de Google, il s'agit ici d'une application temporaire , pensée pour combler le retard pris par le nouveau Google Assistant Driving Mode.Début septembre, Google annonçait déjà l'arrivée imminente d'une application Android Auto sur le Play Store . En effet, depuis Android 10, l'application Android Auto est intégrée directement au téléphone afin de faciliter les échanges entre celui-ci et l'écran du véhicule. Cette intégration native rendait a priori caduque le besoin d'une application distincte. Or, cela posait des problèmes aux utilisateurs ne disposant pas d'un smartphone doté de la dernière version du système d'exploitation, ou d'une voiture non compatible, ne pouvant alors plus utiliser l'application directement et uniquement sur leur téléphone.C'est donc pour palier ces difficultés que Google a intégré sur son Play Store ce nouvel « Android Auto pour Mobile », qu'il suffit de télécharger pour retrouver un accès simple et direct à l'application.Rappelons qu'Android Auto permet de mettre au point un itinéraire avec Google Maps, de faire appel à Google Assistant, d'accéder à ses contacts, d'envoyer et de recevoir des messages, mais aussi gérer certaines applications, y compris Spotify (mais pas YouTube Music a priori...). Le tout, directement depuis l'écran du smartphone donc.Evidemment, dès que le nouveau Google Assistant Driving Mode sera disponible, « Android Auto pour Mobile » n'aura plus lieu d'être, mais d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire.