Ca y est, la nouvelle interface d'Android Auto est en cours de déploiement

Un design entièrement retravaillé

Une sortie décalée à travers le monde

Source : Androidpolice.

Révélant de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle ergonomie, elle a déjà fait une apparition remarquée dans la voiture de certains utilisateurs.En réponse à la nouvelle mise à jour d'Google a décidé de réagir et de lancer sa nouvelle version avec un design entièrement retravaillé. La grande nouveauté sera principalement le mode sombre, qui devrait permettre une meilleure lecture de l'écran tactile la nuit. De même, il y aura du nouveau concernant le design de la barre de navigation, qui sera plus ergonomique et laissera plus de place à la navigation.Les utilisateurs trouveront désormais un bouton de menu afin de naviguer dans Android Auto, une barre de média retravaillée pour toujours avoir un œil sur Spotify ou autre application similaire, la cloche de notification pour voir directement si un mail ou un SMS a été reçu sans avoir besoin de prendre son téléphone, et enfin l'assistant Google pour permettre d'y répondre en toute sécurité. Enfin, il sera possible de continuer à utiliser tous les médias même pendant l'utilisation du GPS avec un barre de contrôle permanente, ce qui évitera d'enlever le GPS pour changer de musique.Google n'avait donc pas annoncé de date de sortie officielle, mais la mise à jour devrait être mise en place progressivement. En effet, la première personne concernée a été trouvée par Androidpolice sur Reddit . «» écrit fièrement l'internaute en accompagnant son message d'une photographie de l'interface récemment installée. Les réponses à son post montrent cependant que malgré des essais de mise à jour, tout le monde n'est pas encore touché, et il faudra donc savoir être patient.Annoncée par Google pour la fin de l'été, il semblerait donc que celle-ci soit déployée plus tôt que prévu pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Une simple mise à jour sera donc à effectuer sur le téléphone des utilisateurs concernés et celle-ci sera automatiquement répercutée sur l'écran tactile des voitures équipées. A noter qu'il est peut-être possible qu'un nouvel appairage soit demandé.