Android Auto, l'interface de la Polestar 2 a enfin été dévoilé

La Polestar 2 sous Android Automotive

Un logiciel embarqué multi-fonctions

Il y a quelques semaines, le groupe Volvo officialisait sa Polestar 2, un nouveau véhicule 100% électrique . A l'occasion de la conférence Google I/O en Californie, le groupe a tenu à officialiser le nouveau système embarqué de la voitureUn système qui se veut, offrant de nombreuses possibilités de personnalisation d'une part, mais aussi des fonctions nettement plus étendues. Chaque constructeur sera en mesure d'ajouter (ou non) une surcouche, un peu comme sur nos smartphones Android.Le constructeur souhaite inciter les développeurs Android du monde entier à imaginer de nouvelles fonctionnalités et pouvoir s'en inspirer pour ses propres systèmes multimédia embarqués.Le système se chargera d'afficher de nombreuses informations, comme la vitesse, la navigation via Google Maps, la section multimédia... Sans oublier divers contrôles du véhicules tels que la climatisation, la ventilation, l'éclairage ambiant, la position des sièges, ou encore la fermeture des portes.» a déclaré le CEO de Polestar, Thomas Ingenlath.