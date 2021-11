Grâce à Xiaomi, vous pouvez également profiter d'une vie plus saine et plus active et ce grâce à la large collection d'objets connectés du constructeur.

Ces bracelets d'activité sont des petits appareils très discrets mais équipés de nombreux capteurs pour calculer en temps réel votre fréquence cardiaque et le nombre de vos pas tout au long de la journée. Vous pouvez également retrouver toutes vos constantes durant vos entraînements ainsi que la qualité de votre sommeil durant la nuit.

En plus de toutes ses fonctionnalités santé, le bracelet connecté Xiaomi vous permet de consulter vos notifications et vos messages directement sur le poignet, sans avoir une seule fois à sortir votre smartphone. Et le tout pour un prix de quelques dizaines d'euros, grand maximum grâce au Black Friday. Vous auriez tort de vous en priver…