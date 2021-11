Dyson a une expérience très ancienne dans l'aspirateur balai. Le constructeur a mis au point une technologie brevetée de moteur sans sac qui permet à cet appareil de délivrer une puissance stupéfiante pour ramasser tous types déchets. Les poussières évidemment, mais également les miettes, les petits objets ainsi que les poils d'animaux. Qu'il s'agisse des modèles Dyson v8, v10 ou encore v11, ces appareils possèdent plusieurs niveaux d'aspiration selon vos besoins de nettoyage et afin de préserver l'autonomie dans le cas où votre maison n'est pas si sale que vous le pensiez.

Les aspirateurs balais Dyson v8 sont aussi puissants que légers. La marque a mis une attention particulière dans le choix des matériaux afin de vous proposer des appareils facilement maniables, que ce soit dans le nettoyage de votre sol mais également des plafonds pour ramasser les toiles d'araignée qui s'y déposent en un rien de temps. Les tubes sont rétractables afin d'atteindre les zones les plus basses sans vous baisser ni devoir plier le dos. Vous restez parfaitement droit lors de votre ménage tout en accédant aux endroits les plus reculés de votre habitation. Pas un gramme de poussière ne vous échappera désormais.

En haut de l'aspirateur vous retrouverez un collecteur, qui retient toutes les poussières aspirées lors du passage. Une fois le nettoyage terminé, il vous suffit de l'ôter de l'appareil et de le vider dans votre poubelle. La conception des aspirateurs comme le Dyson v8 est étudiée pour rendre l'opération très facile après votre ménage. Entre la brosse et ce collecteur, différents filtres viendront capter les particules et les allergènes présents dans votre air et les conserveront durablement. Faire l'acquisition d'un aspirateur balai Dyson n'est pas simplement une affaire de ménage plus simple ni même plus efficace. Ces appareils vous permettent également d'améliorer le confort de vie de tous les habitants de la maison en leur permettant de respirer un air plus sain chaque jour.

Sur certains des modèles présentés lors du Black Friday, vous retrouverez également un écran LED qui vous permettra d'accéder à différentes informations comme l'état de batterie et l'autonomie restante. D'un simple coup d'oeil vous avez une vue globale sur l'activité de votre appareil et savez à quel moment vous devez le mettre à charger.

L'autonomie enfin est estimée entre 30 et 40 minutes selon l'utilisation et le niveau de puissance sélectionné. C'est plus qu'il n'en faut pour éliminer tous les résidus de votre habitation et rendre à votre air la qualité qu'il mérite.