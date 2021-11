On a parfois tendance à l'oublier mais si Apple est connu depuis près de 50 ans, c'est avant tout pour ses ordinateurs, les Mac. Le constructeur s'est spécialisé dans les ordinateurs portables avec les MacBook, déclinés eux aussi en MacBook Air et MacBook Pro.

Ces appareils partagent toutefois un design aluminium très élégant et premium, des performances incroyables grâce aux puces Intel et désormais Apple M1 conçus par la marque, un poids maitrisé et les applications créatives de la marque pré-installées dans chaque machine.

Le Black Friday est l'occasion parfaite pour découvrir la gamme MacBook et troquer son PC vieillissant contre une machine Apple puissante et parée pour vous suivre durant plusieurs années. Plus qu'un achat coup de coeur, le MacBook est un investissement sur plusieurs années, à la fois pour votre divertissement à la maison mais aussi pour vous permettre de travailler en mobilité. Autant profiter de cette semaine de promotions pour gagner en plus quelques dizaines d'euros sur votre commande.