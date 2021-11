Les fraudes et les vols dans la finance décentralisée ont explosé en 2021

En effet, les vols de devises numériques ont progressé de façon exponentielle. Alors que les pertes liées au piratage s’élevaient à 1,5 milliards de dollars en 2020, nous sommes plus proches de 10 milliards à la fin 2021. Les agents de la Financial Action Task Force ont remarqué que le blanchiment d’argent prospère sur les applications décentralisées et que certaines blockchains sont plus vulnérables que d’autres.